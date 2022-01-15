AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere Adıyaman’a gelen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, il başkanlığında partililere hitap etti.







AKP iktidarının terörü bitirmek için elini taşın altına koyduğunu ileri Ünal, ‘’Devlet, gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli tedbirleri, önlemleri alır ama bugün CHP, HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. Peki AK Parti, çözüm sürecinde terörü bitirmek için Cumhurbaşkanımızın o günkü ifadesiyle ‘elini taşın altına koyup gerekirse baldıran zehri içerim dedi mi?’ dedi.







Peki biz terörü bitirmek için bütün riskleri aldık mı? Aldık. Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık mı? Yaptık ama karşımızdakiler ne yaptılar? Karşımızdakiler maalesef silahı bırakmak yerine 2015’te 22 Temmuz’da Şanlıurfa’da 2 emniyet görevlimizi şehit ettiler. Biz terörü bitirmek için mücadele verdik, CHP’nin yaptığı gibi seçim ittifakı yapmadık.’’ diye konuştu.

Ünal’ın konuşması devam ederken salonda bulunan bir partili ayağa kalkarak Türkiye’de esas sorunun işsizlik olduğunu söyledi. AKP’li olduğunu belirten kişi yaşadığı sıkıntıları dile getirerek “Kendim de AK Parti’deyim. Sayın bakanım ülkede esas sorun işsizlik vallahi ben açım şu anda” dedi.Ortamın bir anda gerilmesi üzerine görevliler partili vatandaşın koluna girerek salondan dışarı çıkardı.