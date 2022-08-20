AKP’li Mahir Ünal'a %53 oy aldıkları şehirde protesto şoku

AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal bir dizi ziyarette bulunmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin yüzde 52 oy aldığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti. Burada AKP ilçe binasında muhtarlar ve halkla bir araya gelen Ünal, “1970’li yıllarda tüp kuyrukları vardı. Şimdi yok. O yıllarda gençler darbelere maruz kalıyordu, şimdi kalmıyorlar” dedi.



‘BU ÜSLUPLA BU MAKAMA BUNLARI SÖYLEYEMEZSİNİZ’



Kanal Maraş’ta yer alan habere göre, toplantının basına kapalı kısmında muhtarlar hep bir ağızdan Mahir Ünal’a ‘isteklerini ve şikâyetlerini’ bildirdi. Muhtarların istek ve şikâyetlerinin ardı arkası kesilmemesi üzerine Mahir Ünal’ın “Devletin bakanı burada, siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz” diye sert şekilde çıktığı öne sürüldü.



AKP’Lİ BAŞKAN: SİZ KİMSİNİZ LAN



Daha sonra bireysel olarak vatandaşların söz aldığı ve en çok Ekinözü ilçesi ile ilgili şikayetlerin söylendiği sırada “Ekinözü belediye başkanının Ekinözü’ne bakmadığını, suyu getirmediğini, içme suyu içemediklerini” sözleri üzerine ortalık bir anda gerildi.



Protokolde oturan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’in, “Siz kimsiniz lan” dediği iddia edildi.



Bunun üzerine Mahir Ünal’ın da “Burası Ekinözü’nün çekişme meydanı değil. Kimse bu üslupla benim yanımda böyle konuşamaz. Biz seni bunun için seçmedik. Terbiyeni takınacaksın bu üslupla benim yanımda konuşamazsın çık dışarıya” dediği öne sürüldü.