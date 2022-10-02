AKP’li Mahzar Bağlı yolsuzluktan tutuklanan kardeşini savundu: Savaş ganimeti helaldir

AKP’li Mazhar Bağlı, Şanlıurfa TMO’da yolsuzluk yaptığı için tutuklanan kardeşi Abdurrahman Bağlı’yı “İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir” sözleriyle savundu. Mazhar Bağlı’nın açıklaması sosyal medyada tepki çekti.







AKP eski milletvekili Bağlı, Şanlıurfa Toprak Mahsulleri ofisinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan kardeşi Abdurrahman Bağlı’yı “İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir” şeklinde savundu.













Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alındı.





Abdurrahman Bağlı dahil dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklandı.