AKP’li Özhaseki pahalılığı savundu: Ekmek 1 lira iken alamıyordunuz, şimdi alıyorsunuz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hayat pahalılığını savunarak, “2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi” dedi.





ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI KIYMETLİ

Kayseri’nin yerel kanalı olan ‘tvkayseri’ adlı kanalda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, “Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli” ifadelerini kullandı.





3-4 MİSLİ DAHA FAZLA ALINABİLİR HALE GELDİ

Sözlerini sürdüren Özhaseki, “2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi” dedi.