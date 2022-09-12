Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Özhaseki pahalılığı savundu: Ekmek 1 lira iken alamıyordunuz, şimdi alıyorsunuz /12 Eylül 2022 11:46

AKP’li Özhaseki pahalılığı savundu: Ekmek 1 lira iken alamıyordunuz, şimdi alıyorsunuz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, enflasyonun biraz yüksek olabileceğini öne sürerek, "Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli" dedi. Özhaseki 2002 yılına kıyasla alım gücünün üç, dört misli daha fazla olduğunu öne sürdü.

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hayat pahalılığını savunarak, “2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi” dedi.

ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI KIYMETLİ
Kayseri’nin yerel kanalı olan ‘tvkayseri’ adlı kanalda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, “Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli” ifadelerini kullandı.

3-4 MİSLİ DAHA FAZLA ALINABİLİR HALE GELDİ
Sözlerini sürdüren Özhaseki, “2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi” dedi.
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