AKP’li Özlem Zengin’e Selda Bağcan'dan tokat gibi cevap

AKP’li Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği çıplak arama tartışmasına önceki akşam TBMM Meclis İnsan Hakları Komisyon toplantısında cevap verdi.







İddiaları sert bir dille reddeden Zengin, “O dediğiniz yerde (Uşak) böyle bir şey olmadı. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” demişti.





BELGELERLE KANITLANDI, ÖZLEM ZENGİN HALA BU GERÇEĞİ İNKAR EDİYOR!



Gözaltı merkezlerinde ve cezaevi girişlerinde yapıldığı belgelerle kanıtlanan çıplak aramanın kurgusal bir hareket olduğunu iddia eden Zengin, çıplak aramaya maruz kalan mütedeyyin kadınları yine yalancılıkla itham etti.







Çıplak aramaya uğrayan Yüksel Direnişçileri Acun Karadağ, mimar Alev Şahin’i örnek gösteren Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu “f...cü” diye hedef gösterdi. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Zengin’in “onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” açıklamasını talihsiz bulduğunu ifade etti.