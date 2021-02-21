Samanyolu Haber /Politika / AKP’li Özlem Zengin’e Selda Bağcan'dan tokat gibi cevap /21 Şubat 2021 00:42

AKP’li Özlem Zengin’e Selda Bağcan'dan tokat gibi cevap

Çıplak arama dayatmalarına ilişkin açıklama yapan kadınları hedef gösteren AKP’li Özlem Zengin’e yanıt veren Selda Bağcan, “3 kez cezaevine girdim. Her seferinde çıplak arandım.” dedi.

AKP’li Özlem Zengin’e Selda Bağcan'dan tokat gibi cevap

Gözaltı ve cezaevi girişinde yaşanan çıplak arama dayatmasına ilişkin konuşan kadınlara “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” diyen AKP’li Özlem Zengin’e tepkiler devam ediyor. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan sanatçı Selda Bağcan, “Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur!” ifadelerini kullandı.

AKP’li Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği çıplak arama tartışmasına önceki akşam TBMM Meclis İnsan Hakları Komisyon toplantısında cevap verdi.

İddiaları sert bir dille reddeden Zengin, “O dediğiniz yerde (Uşak) böyle bir şey olmadı. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” demişti.

BELGELERLE KANITLANDI, ÖZLEM ZENGİN HALA BU GERÇEĞİ İNKAR EDİYOR!

Gözaltı merkezlerinde ve cezaevi girişlerinde yapıldığı belgelerle kanıtlanan çıplak aramanın kurgusal bir hareket olduğunu iddia eden Zengin, çıplak aramaya maruz kalan mütedeyyin kadınları yine yalancılıkla itham etti.

Çıplak aramaya uğrayan Yüksel Direnişçileri Acun Karadağ, mimar Alev Şahin’i örnek gösteren Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu “f...cü” diye hedef gösterdi. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Zengin’in “onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” açıklamasını talihsiz bulduğunu ifade etti.
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