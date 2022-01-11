Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Özlem Zengin’in kardeşi hem başhekim yardımcısı hem de anabilim dalı başkanı oldu /11 Ocak 2022 10:14

AKP’li Özlem Zengin’in kardeşi hem başhekim yardımcısı hem de anabilim dalı başkanı oldu

Karakollar ve cezaevlerinde çıplak arama yapılmasını inkâr eden ve cezaevindeki binlerce çocuklu kadına talimatla hamile kaldığı yönünde iftira atan AKP’li Özlem Zengin’in kardeşi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde hem başhekim yardımcısı hem de Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı oldu.

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Tokat Milletvekili ve AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Özlem Zengin’in kardeşi Doç. Dr. Eyüp Çağatay Zengin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak atandı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nin resmi internet sitesinde yer alan yönetim şemasında yeni atanan Doç. Dr. Eyüp Çağatay Zengin’in fotoğrafı henüz siteye konulmazken Başhekim Prof. Dr. Nihat Uluocak’ın 5 yardımcısı arasında yer aldığı görüldü. Doç. Dr. Eyüp Çağatay Zengin’in aynı zamanda hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttüğü öğrenildi.



ÖZLEM ZENGİN’İN ÇIPLAK ARAMAYI İNKÂR ETMİŞTİ

Emniyet ve cezaevlerinde çıplak arama işkencesini yapıldığını inkâr etmek için ‘‘Onurlu kadın, ahlaklı kadın 1 sene beklemez.” diyerek çıplak aramaya maruz kalan kadınlara attığı iftira TBMM raporlarıyla yalanlanan Özlem Zengin AKP Grup Başkanvekili’nden alınıp AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi yapılmıştı.
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