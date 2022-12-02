AKP’li Özlem Zengin şikâyet etti, gazetecinin evi basıldı









AKP Grup Başkanvekilliği ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in şikâyeti üzerine, gazeteci Kemal Vanlı’nın evi geçtiğimiz hafta Sulh Ceza Hâkimliği’nin arama ve el koyma kararıyla polisler tarafından basılmıştı.









Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre, baskında Vanlı’nın telefon, bilgisayar ve tabletine el konulmuştu. Ancak Vanlı gözaltına alınmamıştı.





HÂLÂ İFADEYE ÇAĞRILMADI





Gazeteci Kemal Vanlı’nın kendisine hakaret, tehdit, cinsel taciz ve iftirada bulunduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmasının ardından evi basılan Tokatlı gazeteci Kemal Vanlı tüm suçlamaları reddetti. Kendisinin susturulması, gözdağı verilmesi ve gazetecilik yapamaması için böyle bir girişimde bulunulduğunu belirten Vanlı, “Somut suç yok, suç üretmeye çalışıyorlar” dedi.





Vanlı henüz ifade vermek için çağrılmazken bilgisayar ve telefonunun iadesi için verdiği dilekçeye cevap verilmedi. Avukatı Süleyman Kaya ise istinat edilen suçlardan dolayı ev aramanın hukukta yeri olmadığının belirtti.





Bu arada Kemal Vanlı’nın polis tarafından evinin basılması ve gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğu bilgisayarlarına el konulmasıyla yayınlarına ara vermek zorunda kalan Tokattan.com haber sitesinin 5 günlük kesintinin ardından yayın hayatına geri döndüğü öğrenildi.