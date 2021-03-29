AKP’li Ravza Kavakçı paylaştığı fotoğrafı unutunca , yalanı ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından ”Hiç Mercedes araba kullanmadım.” diye paylaşım yapan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın yalanı uzun sürmedi. Kan’ın Instagram üzerinden Mercedes bir araç kullanırken paylaştığı video ortaya çıktı.





AKP İstanbul milletvekili Ravza Kavakcı Kan, daha önce yaptığı bir paylaşımı unutup yalan söyleyince fena yakalandı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bir kullanıcının tweetini alıntılayarak ”Babam Giyimkent’teki restaurantı devredince dobloyu sattık, şu an yok.” yazması üzerine Kavakcı Kan, Broadway kullandığını belirterek konuya dahil oldu.













Bu tweeti alıntılayarak ”Eski kasa 1988-1990 model Broadway’den güzeli yok benim için…” yazan Kavakcı Kan’a takipçilerinden biri ”Öyle olduğu için mi Mercedes’e biniyorsunuz?” diye sordu. Bunun üzerine Ravza Kavakcı Kan, hiç Mercedes araba kullanmadığını söyledi.













Ancak daha önce Instagram hesabında Mercedes kullanırken bir videosunu paylaştığını unutan Kavakcı Kan’ın yalanı ortaya çıktı.













Yalanı ortaya çıkan Kavakcı Kan, herkesin kandilini kutlamakla yetindi.