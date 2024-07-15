AKP’li Şamil Tayyar’dan 15 Temmuz yargılamalarıyla ilgili tarihi itiraf

Bold Medya'da yer alan haber e göre AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz yargılamaları ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Tayyar, 15 Temmuz sonrasında yapılan yargılamaların büyük çoğunluğunda süreci parasal ilişkilerin belirlediğine dikkat çekti.













Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz üzerinden 8 yıl geçtiğini belirten Tayyar, Hizmet Hareketi mensubu olduğu için ihraç edilenlerin yerini doldurmak mücadelesi başladığını söyledi. Yargılama süreçlerini parasal ilişkilerin belirlediğine işaret eden Tayyar, şu değerlendirmeyi yaptı:“Genelkurmay çatı davası gibi istisnai durumlar hariç, genelde süreci ilişkiler ve para belirledi. Bylock’tan ceza alan oldu, başkan seçilen oldu. Bank Asya’dan işini kaybeden oldu, makam kapan oldu. Kardeşi yüzünden cüzzamlı muamelesi gören oldu, bakanlık koltuğuna oturan oldu.Adamını bulamayınca yolunu kaybeden oldu, parayı bulan hayırsever oldu. 15 Temmuz gecesinin yiğitleri tek tek unutuldu, geceyi sığınakta geçirenler terfi üstüne terfi aldı. Haliyle toplum vicdanı kanadı, toplumsal destek her geçen gün azaldı. Demem o ki hamaseti artık bırakalım, geçen 8 yılın muhasebesini yapalım. Son söz. İktidar için siyasi irtifa kaybında bu olumsuzlukların etkisi olduğunu hatırlatalım.”Tayyar, daha önce bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un tam olarak aydınlanması durumunda kahraman geçinenlerin hain, hain denilenlerin kahraman olabileceğini ifade etmişti.