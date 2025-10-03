Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Şamil Tayyar’dan hükumete uyarı: 'Vakit daralıyor, haberiniz olsun' /03 Ekim 2025 15:48

AKP’li Şamil Tayyar’dan hükumete uyarı: 'Vakit daralıyor, haberiniz olsun'

AKP'li Şamil Tayyar, ekonomik gidişata ve güven olgusuna dikkat çekerek, "Güven, ekonominin şahdamarıdır ve sadece ekonomik politikalarla güçlendirilemez. Güven, kamu harcamalarından yargı kararlarına kadar devletin, toplumun ve hayatın her alanıyla ilgilidir. Vakit daralıyor, haberiniz olsun" uyarısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası AKP’den dikkat çeken bir ekonomi uyarısı geldi.

TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklarken, yıllık enflasyon yüzde 33.29 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranla birlikte, 16 ay sonra ilk kez enflasyonda yükseliş kaydedildi.

AKP’li siyasetçi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ekonomik gidişata ve güven olgusunun önemine vurgu yaparak partisini uyardı.

Tayyar, enflasyon rakamlarına sayfalarca yorum yapılabileceğini belirttikten sonra, herkesin üzerinde hemfikir olması gereken temel yaklaşımın “güven duygusu” olduğunu dile getirdi. Tayyar, bu duygunun önemini şu sözlerle açıkladı:

“Güven, ekonominin şahdamarıdır ve sadece ekonomik politikalarla güçlendirilemez. Güven, kamu harcamalarından yargı kararlarına kadar devletin, toplumun ve hayatın her alanıyla ilgilidir. Topyekün mücadele gerektirir.”

Tayyar, açıklamasının sonunda ise net bir uyarıda bulunarak, “Vakit daralıyor, haberiniz olsun” ifadeleriyle mesajını noktaladı.
