Samanyolu Haber /Politika / AKP’li Şamil Tayyar’dan iktidara ‘İstanbul’ uyarısı: Artık bize… /23 Mart 2025 00:47

AKP’li Şamil Tayyar’dan iktidara ‘İstanbul’ uyarısı: Artık bize…

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü" diyen Tayyar, “Artık bize uysallık düşer” dedi.

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AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabın X'ten paylaşım yapan Tayyar, "Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e öğüdündeki gibi, artık bize uysallık düşer" dedi.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından 2016 yılın kadar 14 yıl boyunca sandık zaferine rağmen iktidar mücadelesi vermek zorunda kaldığını belirten Tayyar, "Askeri vesayetle, PKK’yla, gezicilerle, çetelerle, lobicilerle uğraştı, kapatma davasına, muhtıraya, darbe girişimine maruz kaldı. Rabbim nasip etti, partimin ve liderimin siyasi varlığına yönelik tüm siyasi suikast girişimlerine karşı yanında oldum, direndim, karınca kararınca" ifadelerini kullandı.

'ALTINI ÇİZMEKTE FAYDA VAR'

"Zor zamanlarda arazi olup tehlike geçince goygoyculukta ön saflarda yer alanlar baştacı edilse de mücadelemden pişmanlık duymadım" diyen Tayyar, "Altını çizmekte yarar var; tüm bu kavgalar, millet iradesini tanımayan, temsilcilerine iktidar gücünü kullandırtmak istemeyen harici ve dahili muktedirlere karşı yapıldı. 2017’den sonra, özellikle yeni sistemle birlikte AK Parti, tüm vesayetçi unsurları devletten temizleyip yeni sürecin muktediri oldu" açıklamasında bulundu.
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