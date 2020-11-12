Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Şirin Ünal şimdi de TBMM tutanaklarını sildirdi /12 Kasım 2020 10:21

AKP’li Şirin Ünal şimdi de TBMM tutanaklarını sildirdi

15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşen, eşinin bakıcısı şüpheli bir şekilde evinde ölmesine karşın takipsizlik kararı verilen AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın TBMM tutanaklarını da sildirdiği ortaya çıktı.

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Komisyon toplantısında CHP’li Mehmet Bekaroğlu ile AKP’li Şirin Ünal arasında tartışma yaşandı. Bekaroğlu, Ünal’ın kendisine “düzeysiz” dediğini, bu sözün daha sonra TBMM’nin resmi tutanaklarından sildirildiğini aktardı. Bekaroğlu, “Meclis’te büyük bir suç işlendi. Resmi tarihle oynuyorlar” dedi.

CHP’Lİ BEKAROĞLU’NA “DÜZEYSİZ” DEDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri oturumunu yöneten Ünal, Bekaroğlu’nun bazı eleştirileri nedeniyle Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a söz vermek istedi. Bekaroğlu, Ünal’ın o sırada kendisi hakkında “düzeysiz” kelimesini sarf ettiğini aktardı. Bu söz tutanaklara, “Sizin hakkınızda söylediği birkaç tane ‘husus’ vardı, onlara cevap vermek için size söz veriyorum” şeklinde geçti. Tutanaklara göre Bekaroğlu ise bu sözlere yanıt olarak, “Cevap hakkı ayrı bir şeydir, ‘düzeysiz’ konuşma ayrı bir şeydir. ‘Düzeysiz’mişim, ayıp ya” dedi.

YAPILANIN ADI SAHTECİLİKTİR
Ünal’ın “düzeysiz” sözünün tutanaktan silindiğini ancak kendisinin kullandığı “düzeysiz” kelimesinin silinmediğini söyleyen Bekaroğlu, BirGün’den Hüseyin Şimşek’e yaptığı açıklamada, “Sanki kendi kendime ‘düzeysiz’ demişim gibi aktarılmış. Meclis’te büyük bir suç işlendi. Resmi tarihle oynuyorlar. Böyle bir şey ilk kez yaşanıyor” diye konuştu. AKP’nin bir an önce ses kayıtlarını kamuoyu paylaşması gerektiğini dile getiren Bekaroğlu, “Tutanaktan kelime çıkarmak büyük suçtur. Asla küçümsenemez. Bunu yapan kimse suçludur. Yapılanın adı sahteciliktir” dedi.

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