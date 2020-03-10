AKP’li belediyeden yandaşa kıyak!

Araç sayısının belirtilmediği ihaleyi alan şirkete 2 milyon 515 bin 089 TL ödenecek. AKP'li belediyelerde yandaşa ihale kıyağına bir yenisi eklendi.







AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, seçimlerden altı ay sonra bir özel şirketten (AKMERCAN) SASKİ (Su ve Kanalizasyon İdaresi) için, doğal afet gibi acil durumları kapsayan 21-b maddesine dayanarak pazarlık usulüyle araç kiraladı.





Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kiralanan 30 araç için 988 bin 260 lira ödedi. Borç bayağı içinde olan ve bütün gelirleriyle taşınmazları ipotek altında bulunan belediyenin bu ihalesi tartışma konusu oldu.





AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi ile şirketin arasında ki 3 aylık anlaşma 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi. Ancak belediyenin aynı şirketten bu kez 6 aylık araç kiraladığı ortaya çıktı.





Yine 21-b maddesi üzerinden yapılan pazarlık usülündeki ihaleyi alan şirkete bu kez belediye 2 milyon 515 bin 089 TL ödeyecek. İhale sonuç ilanı belgesinde ise kaç araç kiralandığının yer almaması dikkat çekti.





Mart ayı Belediye Meclis toplantısında CHP grubu her iki ihale hakkında yazılı soru önergesi vererek bilgi istedi. CHP Grup Başkanı Hasan İpek, ilk yapılan üç aylık ihaleden 20 gün önce SASKİ için 131 araç kiralama ihalesi yapıldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:





* Araç ihtiyacı varsa, bu 30 araç neden 20 gün önce yapılan ihaleye dahil edilmedi ve 21- b maddesinden adrese teslim malum şirkete verildi ? Ardından aynı şirketten neden bu kez 6 aylık kiralama yapıldı?





* Samsun'da 21-b maddesine uyan acil bir durum söz konusu değilken, neden ihaleler pazarlıklı usulüyle bu şirkete verilir ? Kaç araç için bu paralar ödeniyor ? Halkımız bilmek istiyor."