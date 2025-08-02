Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Tayyar: 2027 yılı için seçim kararı alınırsa rahatlatma olur /02 Ağustos 2025 19:45

AKP’li Tayyar: 2027 yılı için seçim kararı alınırsa rahatlatma olur

AKP'li Şamil Tayyar, seçimin 2027 yılında yapılması yönünde ortak kanaatin oluşmaya başladığını belirterek, "İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum" dedi.

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AKP’li Şamil Tayyar, seçim tarihiyle ilgili ortak bir takviminin şekillenmeye başlandığını belirterek, “İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erken seçim için, “Geleceği yaşamak, ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028… Ama muhtemelen 2027’de olacak, öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu’nun açıklamasını hatırlatan AKP’li Şamil Tayyar, “Uraloğlu Trabzon’daki konuşmasında genel seçimin 2027 sonunda olabileceğini söylemiş.

Bir ihtimal olarak. Daha önce Genel Başkan Vekilimiz @mustafaelitas, Grup Başkanvekilimiz @akbasogluemin , Genel Başkan Yardımcımız @HuseyinYayman da farklı tarihlerde genel seçimin 2027 Kasım’ında yapılma ihtimaline dikkat çekmişti.

Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor.” dedi.

Tayyar, sosyal medya paylaşımına şöyle devam etti:

“Bana kalırsa…

İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum.

Çözüm süreci, yeni Anayasa, ekonomik program, İBB soruşturması gibi tüm tartışmalar seçim polemiği dışında kalır, gündem daha reel zeminde ilerler kanaatindeyim.

Herkes hesabını buna göre yapar, risk azalır, gündem daha şeffaf hale gelir.”
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