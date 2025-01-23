Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Tayyar Bakan Ersoy'u işaret etti: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa ait /23 Ocak 2025 10:22

AKP’li Tayyar Bakan Ersoy'u işaret etti: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa ait

AKP'li Şamil Tayyar, Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında denetim yetkisiyle ilgili "Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir" dedi.

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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 79 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili “Bu otel, Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı’na aittir” dedi.

Facia İle İlgili 11 Kişi Gözaltına Alındı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Belediye Orada Bakkal Bile Mühürleyemez
Faciaya ilişkin yetki tartışmaları sürerken AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir ‘denetim’ çıkışı geldi. Katıldığı televizyon programında konuşan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

“Bu otel, Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değildir. İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer dışarda bir köy içindedir. O köy il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur.

Denetim Turizm Bakanlığı’na Aittir
Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsa idi Bolu Belediye Başkanı çok rahat işlem yapabilirdi. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı’na aittir. Turizm bakanlığı bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi’nden isteyebilir. Belediyeler sadece inşaat ve yapı ruhsatı verebilir. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için ruhsat il özel idaresi vermiştir.”
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