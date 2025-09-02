AKP’li Tayyar, çok emin konuştu: CHP Özgür Özel dönemi bitti

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptal edilmesiyle birlikte parti içindeki dengelerin değiştiğini söyledi.



Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, kurultayın iptaliyle Özgür Özel döneminin sona erdiğini belirtti. 38. Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınmasının, 15 Eylül’de Ankara’da görülecek CHP Kurultayı iptal davasını da doğrudan etkileyeceğini ifade etti.



Bu süreçte İstanbul’da Gürsel Tekin’in il başkanı olarak görev alacağını, Ankara’da ise genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getiren Tayyar, mahkemenin iptal kararı karşısında Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceği tahmininde bulundu.



Tayyar’a göre, Ankara’daki olası iptal kararı CHP’nin ülke genelindeki kongre sürecini durduracak, 38. Kurultay delegeleri görevden alınacak ve eski Parti Meclisi görevine devam edecek. Kılıçdaroğlu yönetimindeki mevcut PM’nin süreci sıfırdan başlatacağı, en geç bir yıl içinde yeni kurultayın yapılmasının zorunlu hale geleceği ifade edildi.



Tayyar, tüm bu gelişmelerin ardından “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.