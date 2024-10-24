AKP’li Tayyar: Erdoğan'ın haberi yoktu, Bahçeli'nin açıklamasını televizyondan öğrendi

Eski AKP milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







“Toplumun ekseriyeti, iktidara yakın olanı da muhalifi de Bahçeli’nin Öcalan çıkışının ‘devlet projesi’ olduğu fikrini, bu tasarımın aylar önceden planlandığı iddiasını piyasa tabiriyle satın almış vaziyette. Ümit Özdağ, bu çalışmanın Mayıs ayında başladığını söylüyor. Gazeteci Abdülkadir Selvi, MGK kararı olduğunu ima ediyor. Yine TGRT’de program arkadaşım Cem Küçük de Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberdar olduğunu anlatıyor. Konuştuğum onlarca kişi de benzer düşüncelere sahip.





Böyle bir atmosferde farklı bir düşünceyi dillendirmenin zor olduğunun farkındayım. Tarihe not düşmek için yazıyorum, niyetim birini korumak veya eleştirmek değil. ‘Öcalan çıkışı’ devlet projesi değil, Devlet Bahçeli projesidir. MGK toplantısında bu konuda alınmış bir karar yoktur. Aylara sarih bu konuda yapılmış bir ön hazırlık yoktur. Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktur. Cumhurbaşkanımızın aynı gün AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşma, önceden haberdar olduğu iddiasını teyit etmez. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız Devlet Bey’e saygısı ve muhabbetinden çıkıp ‘haberim yoktu’ demez ama realite bu. Gelişmelerden AK Parti’nin genel bir memnuniyetinin olduğunun farkındayım. Kürt seçmenle güçlü bağ oluşturma çabasının önünde engel gibi gösterilen MHP Lideri Bahçeli, bu çıkışıyla bir tabuyu yıkıp ortağının elini rahatlatmıştır. Süreçteki gelişmelere bağlı olarak zamanla devlet projesi haline gelir mi, bilemem. Ailenin Öcalan’la dün görüştürülmesinin özel sebebi var, bir de Devlet Bey’in elini güçlendirmek için dolaylı destek verilmek istenmiş olabilir. Özel sebebi, hastalığı. Bildiğim kadarıyla avukatları görüşmede yok, siyasi trafik olacaksa görüşmenin formatı değişir. Hadisenin özeti bu.”





BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamasının ardından “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz” demişti.



