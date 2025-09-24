Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Tayyar, kongre krizini yorumu: Sorun CHP’nin iç meselesi olmaktan çıktı /24 Eylül 2025 20:09

AKP’li Tayyar, kongre krizini yorumu: Sorun CHP’nin iç meselesi olmaktan çıktı

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, YSK ile İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi arasındaki kurultay ihtilafına dikkat çekerek, “Bu mesele artık CHP’nin iç sorunu olmaktan çıkmıştır. İktisadi ve siyasi sonuçları olan bir yargı krizine dönüşmüştür” dedi. Tayyar, çözüm için “Sorun yerel mahkemede ise HSK devreye girmeli, kusur YSK’daysa yasal düzenleme yapılmalı” çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kongresi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi arasında yaşanan kurultay ihtilafını değerlendirdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananların artık sadece CHP’nin iç meselesi olmadığını vurgulayarak “YSK ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi arasındaki kurultay ihtilafı, iktisadi ve siyasi sonuçları olan bir yargı krizidir. Haliyle, CHP’nin iç sorunu olmaktan çıkmıştır” dedi.

Tayyar, siyaset kurumunun bu krizi ve olası krizleri aşmak için çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, “Sorun yerel mahkemedeyse HSK devreye girmelidir. YSK kusurlu ise yasal düzenleme ile sorun çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin siyaseten iktidara ciro edildiğini, demokrasinin yara aldığını ve piyasalarda haksız kazançlara yol açan dalgalanmalara neden olduğunu söyleyen Tayyar, “Sorun bir partinin sınırlarını aşmış, genel bir nitelik kazanmıştır. Bedeli toplum ödüyorsa iktidar buna kayıtsız kalamaz. Türkiye bu manzarayı hak etmiyor” dedi.

