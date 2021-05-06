Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Tolga Ağar da 'pudra şekeri' kullanıyormuş... /06 Mayıs 2021 13:53

AKP’li Tolga Ağar da 'pudra şekeri' kullanıyormuş...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile ilgili ilginç iddialar ortaya koydu.

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Halen yurt dışında bulunan Peker’in adamlarına geçen ay operasyon düzenlenmişti. Evi de aranan Peker, 2 Mayıs’ta yayınladığı ilk videoda operasyonu Ağar ve ‘Pelikancılar’ın düzenlediğini öne sürmüştü.

İkinci videosunu bugün YouTube üzerinden yayınlayan Peker, “Aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın” derken, kendisinin Türkiye’ye getirilmeye uğraşıldığını söyledi.

Peker, konuşmasının bir bölümümde şunları kaydetti: “Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar beyin oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül’ün evine geliyorlar Beykoz Konakları’nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar beyin evi var. Ağar’ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var. Tolga Ağar kız arkadaşıyla otururken sohbet ederlerken, kokain de içiyorlar, Nusret’le kız da daha önce tanışıyormuş, Tolga’ya anlatıyor, ‘Bu beni rahatsız ediyor’ diyor. Tolga da hem kafası iyi, hem derin devletin başının oğlu, hem milletvekili… Unvan caf! Telefon açıyor eski kardeşimize… Nusret de telefonu açıyor. ‘Sen böyle böyle yapmışsın akıllı ol’ diyor. Etçi Nusret de küfür etmeye başlıyor. Tolga Ağar silahını çıkarıyor ateş ediyor.”

Silah seslerini duyan Mustafa Sarıgül ve işadamı Korkmaz’ın yukarı çıktığını, Sarıgül’ün “Gereğini yapın” dediğini belirten Peker, orada bulunan emniyet müdürlerinin gereğini yapacağını söylediğini ancak bunu Ağar’ın engellediğini öne sürdü.

Peker, “Sonucunda Emir Sarıgül’ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor” dedi. Peker, anlattıklarının yalan çıkması durumunda, diyet olarak koyduğu sol elinin işaret parmağını keseceğini söyledi.
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