AKP’li trol Furkan Bölükbaşı tutuklandı

AKP yanlısı trol Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası ‘Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı’ suçundan gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Furkan Bölükbaşı tutuklandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı’na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, ‘Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.Öte yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bölükbaşı’nınkarar verildi.