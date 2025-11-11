Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li trol Furkan Bölükbaşı tutuklandı /11 Kasım 2025 18:30

AKP’li trol Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bölükbaşı'nın tutuklanmasına karar verildi.

SHABER3.COM

AKP yanlısı trol Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası ‘Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı’ suçundan gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Furkan Bölükbaşı tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı’na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, ‘Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
 
SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bölükbaşı’nın tutuklanmasına karar verildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li trol Furkan Bölükbaşı tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:55:52