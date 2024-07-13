AKP’li Türkmen hakim karşında: Köşeye sıkışınca valiliği suçladı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul’da önceki dönem boyunca Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden AKP’li Hilmi Türkmen’in yargılanmasına dün başlandı. Türkmen, İstanbul Valiliği’ni suçladı.



Faruk Kıyım isimli bir yurttaş, Hilmi Türkmen ile belediye yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” suçunu işlediklerini belirterek şikâyetçi olmuştu. Sahibi olduğu arazi üzerindeki kaçak yapıları yıkmayan belediye yöneticilerinin suç işlediğini belirten Kıyım, bu yapılara göz yumulduğunu ifade etti. Ancak ilk derece mahkemesi, “Yıkılacak bina çok fazlaydı ve belediyenin olanakları sınırlıydı” şeklinde savunma yapan Türkmen ile belediye yöneticileri hakkında beraat karar verdi.



Kıyım’ın beraat kararına itirazıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, Hilmi Türkmen için beraat kararını bozdu ve Türkmen’in yeniden yargılanmasına karar verdi.



‘KARAR ÖNCE ALINDI’



Dün İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu söyleyen AKP’li Türkmen, “Ben 2014-2024 arasında iki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Üsküdar ilçe sınırları içerisinde bulunan Yavuztürk Mahallesi’ndeki taşınmaz içerisinde bulunan sitedeki yapıların yıkım kararı 1990’lı yıllarda Üsküdar Belediye Encümeni tarafından alınmıştı. Gerek benden önceki dönemde gerekse benim Belediye Başkanı olarak seçildiğim iki dönemde de Belediye Encümen kararını uygulamak için gerekli çabamız ve başvurularımız olmuştu” ifadelerini kullandı.



“Yıkım kararı alınan sitede çok fazla sayıda bina ve oturan olduğu için belediyemizin imkânları ve mevcut iş makinalarımız binaları yıkmak için yeterli değildi” diyen Türkmen sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda defalarca ihale açtık. Ancak ihaleye hiçbir şirket katılamadı. Yine İstanbul Valiliği nezdinde yıkım kararının yerine getirilmesi için başvuruda bulunduk, ancak bu başvurulardan da bir sonuç çıkmamıştı. Aslında son süreçte binalar yıkılarak katılanın talebi bir anlamda yerine getirilmiştir… Dolayısı ile görevi kötüye kullanma durumu yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.”



Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Türkmen’in beraatını talep ederken duruşma 16 Aralık’a ertelendi.