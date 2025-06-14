AKP’li vekil başkan kendini asil belediye başkanı yaptı













İBB’ye yönelik operasyonda CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından seçim yapılmıştı.Seçimi MHP’nin desteklediği AKP’li Eray Karadeniz, 16’ya karşı 21 oyla Gaziosmanpaşa Başkanvekili olarak seçilmişti. Karadeniz önceki gün seçilmiş bir belediye başkanı gibi sokaklarda halkla tokalaştı.Karadeniz, esnaf ziyareti videosunu “Güler yüzlü sohbetleri, sıcak karşılamaları için tüm esnafımıza ve komşularımıza teşekkür ederim” ifadeleriyle paylaştı.“Seçmenin iradesine çöktüler” eleştirilerinin hedefi olan Karadeniz dün de ‘Başkanvekili’ olan sıfatını, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin internet sitesine ‘başkan’ olarak koydurdu. Karadeniz’in, İBB’nin AKP’de olduğu dönemde AKP Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olduktan bir sene sonra İBB’de kadroya alındığı ortaya çıktı. Ocak 2020’ye kadar 400 gün ücretsiz izin kullanan Karadeniz, bu süreçte maaş almadı ancak 2020’de işten çıkartıldı. Karadeniz, İSPARK’a açtığı işe geri dönüş davasını ise kaybetti.Manisa’da AKP il teşkilatı, İstanbul Gaziosmanpaşa’nın aksine aday çıkarmama kararı aldı.AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dileyen Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek’in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP 62, AKP 14, MHP 12 ve YRP’nin 1 üyesi bulunuyor.