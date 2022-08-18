AKP’li vekil, boşanmak için eşinden 70 Milyon TL istiyor

AKP'li milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu dikkat çeken bir iddia ile gündemde. İddiaya göre AKP'li vekil boşanma aşamasında ve boşanacağı eşinden 50 milyon lira istiyor. 2019'da evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım yapmıştı.













Prof. Dr. Ünsal Ban, 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmuştu. Ban, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:















Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 Milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… bundan sonra bende açık olmak zorundayım.. herşeyi yazma hakkım doğmuştur.

Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir.. Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve zehra taşkesenlioğlu sorumludur.

Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş. Nasıl vermiş nerede vermiş o kadar parası varmıymış muamma. Şirketimde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara ..madem o kadar parası varmış göreceğiz. YALAN YALAN YALAN YAZMAYCAKTINIZ..

Yakında videolar, whatsupp yazışmaları ile beraberiz inşallah.



