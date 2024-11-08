AKP’li vekil, iki bakandan ‘rica’ etti: Üç ilçeye de kayyım atayın

Şırnak’ta Süleyman Soylu’nun AKP’ye katılması ile AKP’ye destek veren ve güvenlik koruculuğu yapan Tatar ailesi, son seçimlerde Meclis’e AKP sıralarından Arslan Tatar’ı gönderdi.





Sözcü gazetesindeki habere göre; AKP’den Şırnak Milletvekili olan Tatar, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı, önceki gün ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etti. Tatar ile birlikte ziyarete Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Elâzığ Milletvekili Erol Keleş de katıldı. Adalet Bakanı ziyaretini ise Tatar yalnız gerçekleştirdi.





“TERÖRE DESTEK OLUYORLAR” DEYİP KAYYIM İSTEDİ

AKP kaynakları, her iki ziyarette de Tatar’ın Cizre, Silopi ve İdil’deki DEM Partili belediyelere kayyum atanmasını talep etti. Belediye başkanları için “Teröre destek oluyorlar” diyen Tatar iki bakandan da söz konusu belediyeler için harekete geçilmesini istedi. Tatar üç belediyeye kayyum atanmaması halinde Şırnak’ta güvenlik sorunları yaşanmasından endişe ettiğini savundu.





Bazı AKP’li kaynaklar aynı görüşmelerde Tatar’ın kendi partisinden olan belediyelere yönelik de şikâyet ve beklentilerini dile getirdiğini belirtti. Öyle ki bazı AKP’liler Şırnak için kayyum veya yeni bir görevlendirme talep edildiğine dair iddiaların da kendilerine ulaştığını belirtti.





Tatar’ın taleplerini dinleyen iki bakanın ise yorum yapmadığı ve yalnızca dinlemekle yetindiği de öğrenildi.





TATAR AŞİRETİ AYHAN BORA KAPLAN İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Ankara’da tutuklanan ve suç örgütü liderliği iddiasıyla yargılanan Ayhan bora Kaplan’ın yargılandığı cinayetler arasında Mahfuz Tatar cinayeti de yer alıyor. 30 Eylül 2016 tarihinde, Tatar Aşireti üyesi Mahfuz Tatar arkadaşlarıyla Kaplan’ın sahip olduğu bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Burada içeri alınmayan Tatar, “Ben Tatar aşiretindenim… Beni buraya almayan adamın yedi ceddini sinkaf ederim” dedi. Küfürlerin Kaplan’a iletilmesi üzerine ise ölüm emri verildi ve Tatar, Kaplan’ın adamları tarafından öldürüldü.





Cinayetten kısa bir süre sonra 4 Ekim 2016 tarihinde Tatar cinayetinin faillerden Muhammed Kaplan, silahıyla teslim oldu. Kaplan’ın teslim olmasından yaklaşık 6 saat sonra ise Semih Arslan’ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak Arslan’ın düşmediği, Kaplan ile Tatarlar arasındaki pazarlık karşılığında infaz edildiği iddia edilse de soruşturma takipsizlik ile sonuçlandı. Bu intiharın ardından Tatarlar ile Kaplan arsındaki husumet ortadan kalktı ve yüksek bir miktar para ödeyen Kaplan, olayın kan davasına dönüşmesinin önüne geçti.





TATAR'DAN İDDİAYA YALANLAMA

AKP'li vekil Tatar, Sözcü gazetesinin haberini yalanlayarak iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.