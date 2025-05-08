Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekil İsmail Güneş: 'Halka döviz satışı yasaklansın' /08 Mayıs 2025 10:48

AKP’li vekil İsmail Güneş: 'Halka döviz satışı yasaklansın'

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a dikkat çeken bir öneride bulundu. Güneş, dövize yönelimin engellenmesi için “Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin” dedi. Bu yolla rezerv kaybının durdurulabileceğini savundu...

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Ekonomi kurallarına zıt kararlar ve siyasi müdahalelerle sürekli döviz ve faizlerin yükselmesine, Merkez Bankası rezervlerinin erimesine neden olan iktidardan şimdi de döviz yasağı önerisi geldi.

Başbakan Turgut Özal’ın kaldırdığı döviz yasağı, AKP iktidarı döneminde yeniden gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a “Vatandaşın döviz almasını yasaklayın. Dövizi sadece ihracat ithalat yapanlar alsın” önerisi getirdi.

‘EKONOMİST DEĞİLİM’
Kulak burun doktoru olan AKP’li Güneş, döviz ve enflasyonun faizle durdurulamayacağını belirtti ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Fatih Karahan’a bürokrat ve ekonomist milletvekillerinin şaşkın bakışları altında şunları söyledi:

-Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum.

-Nedir o? Diyelim ki Türkiye’de dövize yönelik, dövize endeksli, dolara, Euro’ya endeksli veya altına endeksli bir dijital para sistemi çıkartılabilir.

-Vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir.

-Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların resmi işlemleri bankadan yapılırsa bu olay çözülebilir diye düşünüyorum.
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