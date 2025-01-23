Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekil ‘itiraf’ etti: ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’ /23 Ocak 2025 00:46

AKP’li vekil ‘itiraf’ etti: ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’

AKP’li Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 79 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir" ifadelerini kullandı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre faciaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

“BOLU BELEDİYE BAŞKANI ORADA BAKKAL BİLE MÜHÜRLEYEMEZ”

Faciaya ilişkin ihmal tartışmaları sürerken AKP’li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir ‘denetim’ çıkışı geldi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer dışarda bir köy içindedir. O köy il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur.

“TURİZM BELGELİ İŞLETMELERİN DENETİMİ BAKANLIĞA AİTTİR"

Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsa idi Bolu Belediye Başkanı çok rahat işlem yapabilirdi. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm bakanlığı bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden isteyebilir. Belediyeler sadece inşaat ve yapı ruhsatı verebilir. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için ruhsat il özel idaresi vermiştir."
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