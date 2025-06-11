Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekil rüşvetçiyle buluştu, AKP il başkanı görüşmeyi terk etti /11 Haziran 2025 10:27

AKP’li vekil rüşvetçiyle buluştu, AKP il başkanı görüşmeyi terk etti

AKP’li eski belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir restoranda milletvekili Galip Ensarioğlu ile bir araya geldi. Yemeğe davetli olan İl Başkanı Ömer İler, Beyoğlu ile görüntü vermemek için mekanı terk etti.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde imar izni için rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılıp tahliye edilen AKP’li eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önceki akşam lüks bir restoranda AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile aynı sofrada buluştu.

Sözcü'de yer alan habere göre Beyoğlu’nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle parti içinde dışlandığı için yeniden teşkilatla ilişki kurmak istediği ve bu nedenle de Ensarioğlu’ndan destek istediği öğrenildi. Yemeğe davet edilen AKP İl Başkanı Ömer İler ise Beyoğlu’nun yemekte olduğunu bilmediği için restorana geldi, ancak Beyoğlu ile karşılaşınca yemek yemeden restoranı terk etti.

Beyoğlu hakkında, “ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan elde edilen gelirle suç gelirleri ve malvarlıklarının aklanması” suçlarından yürütülen 3 ayrı soruşturmada MASAK raporu doğrultusunda tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Beyoğlu, müteahhit Nusret Bekiranlı’dan imar izni ve ruhsat işlemlerinin yerine getirilmesi karşılığında rüşvet istediği için seri numaraları alınmış 1 milyon lira ile suçüstü yapılarak “İcbar suretiyle irtikap” suçundan 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılıp 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
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