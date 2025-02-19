AKP’li vekil tehdit etmişti! O YRP’liler tek tek AKP’ye geçiyor





TEHDİT EDİLMİŞLERDİ AKP’YE GERİ DÖNÜYORLAR

31 Mart gecesi AKP'nin kent merkezindeki kutlamasında AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, YRP’den belediye başkanı seçilenleri tehditkar sözler sarf etmişti. Açıkkapı, "Sorgulayacağımız çok şey var neden başarısız olduk, kimlerin ihanetine uğradık, kimler bizi yarı yolda bıraktı bunların hesabını tabi ki sorgulayacağız. Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbette ki hesap soracağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı biz 22 yıldır yarı yolda bırakmadık yarı yolda bırakanlara da sitemimiz var" demişti.





Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen isimlerin AKP’ye geçişleri devam ediyor. Elazığ’ın Sivrice belediye başkanı YRP’li Ebubekir Irmak AKP’ye geçeceğini duyurdu. YRP ise Irmak’ı parti disiplin ve ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edildiğini açıkladı. Irmak’ın AKP grup toplantısında partiye katılacağı öğrenilirken geçtiğimiz aylarda YRP’den istifa eden Palu ilçesinin Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün de AKP’ye katılacağı öğrenildi.31 Mart yerel seçimlerinde YRP’den belediye başkanı seçilen Ebubekir Irmak AKP’ye geçeceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda YRP’den ise eden Palu’nun Beyhan belediye başkanı Bayram Öztürk’ün de AKP’ye geçeceği öğrenildi. Daha önce de AKP’nin 23. Kuruluş yıldönümünde Bükardi Belediye Başkanı Ali Açmaz AKP’ye geçmişti.Irmak’ın AKP’ye geçme kararına ilişkin konuşan Erhun Karakuş, “Sivrice belediye başkanıyla görüştüm AK Parti'ye geçeceği doğru. Kendisiyle yaptığım görüşmeden AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın kendisine AK Parti’ye geçmesi için kendilerine yoğun baskı olduğunu söylemiş. Sonrasında ise Ebubekir Irmak’ı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz aramış ve ‘Cumhurbaşkanımız seni partide görmek istiyor’ diye emrini iletmiş. Ebubekir Irmak bana tercih hakkı tanınmadı diyerek AK Parti’ye geçmeyi kabul etmiş. Partimiz kendisine gülden ağır bir söz söylemedi ancak kendisi AK Parti’ye geçme kararı aldı. Teşkilatımızın vebali onun boynunadır gönlümüz kendisine dardır. İlçeye hizmet için gittiğini söylüyor ama beş yıl sonra ilçede ne hizmetler getirilmiş göreceğiz” ifadelerini kullandı.