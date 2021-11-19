AKP’li vekil vatandaşa ayrımcılık: Parası olmayan eski yolu kullanır

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesi dün görüşüldü. AKP döneminde en çok tartışılan konuların başında gelen hazine garantili projeler, bütçe görüşmelerinde tartışmalara yol açtı.







‘Yapı-İşlet-Devlet’ modeliyle özel sektöre yaptırılan ve döviz cinsinden tarife belirleyen ücretli otoyolları gündeme getiren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Çanakkale Köprüsü için “15 avrodan geçecek aracı nereden bulacaksınız?” diye sordu.





CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise “Bir köprü parasına beş köprü yaptınız” sözleriyle harcamaları eleştirdi.







"ŞİİR GİBİ..."





AKP’li Uğur Aydemir ise iktidarları dönemindeki projeleri “Maşallah şiir gibi” gibi sözleriyle anlattı.





Ardından köprü, otoyol ve havalimanlarına ilişkin sözlerini Gezi Parkı eylemlerine bağlayarak, “Gezi eylemlerine katılanlar ne diyorlardı? ‘Bizim derdimiz ağaç değil.’ Derdiniz ne? Bir… ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapmayın.’ Başka? ‘Üçüncü havalimanını yapmayın’” ifadelerini kullandı.





Aydemir’in konuşması sırasında AKP sıralarından sık sık “Yaparsa AK Parti yapar” sesleri duyuldu.





"PARASI YOKSA ESKİ YOLU KULLANIR"





Toplantıda, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın geçen yılki komisyon toplantısında söylediği, “İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan İzmir’e gittim. Şimdi, Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanmak durumunda kaldım, dediğiniz gibi yol çok kalabalıktı ama benim OGS sayın bakan, benim tahmin ettiğimden… Yetmedi, yolda kaldım” sözleri gündem oldu.





Bunun üzerine konu, yollara ödenen ücretlere geldi. Aydemir, şunları söyledi: “Paranız bittiği zaman arkadaşlar gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın. Gözünüz gönlünüz açılsın. Vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla, eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür.”





'KÖPRÜ' DÜZELTMESİ





Aydemir, konuşmasının devamında ise “Boğaz Köprüsü’nü de 15 Temmuz Köprüsü’nü de biz yaptık” deyince muhalefet sıralarından itirazlar yükseldi. İtirazlar üzerine Aydemir sözlerini “Hükümetlerimiz yaptı” diye düzeltmek zorunda kaldı.





70 MİLYARLIK ÖDEME





Karayolları Genel Müdürlüğü, garanti ödemelerine 2022’de en az 20 milyar 378 milyon liralık ödenek ayırdı. Tutar 2023 yılında 23 milyar liranın, 2024’te ise 26 milyar liranın üzerine çıkacak.





Haziran 2021’e kadar geçiş ve kullanım garantilerine ödeme tutarı, 6 milyar 361 milyon lirayı geçti.





Bütçe teklifine göre 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönemde geçiş ve kullanım garantilerine ödenecek tutar ise yaklaşık 70 milyar lira olacak.