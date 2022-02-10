AKP’li vekilden gazeteciye: Sana ulaşırsam perişan ederim

Arı, Twitter paylaşımında AKP’li vekili yeğeni ve aynı zamanda avukatı olan Şerafettin Akay’ın satışı yasak uzun namlulu bir silahla ateş ederken kaydedilmiş bir videosuna ulaşması üzerine aradığını ifade etti.







Söz konusu videoyu paylaşan gazeteci şunları kaydetti: “Akay, ‘Sana ulaşırsam seni perişan ederim’ diye beni açıkça tehdit etti. Milletvekili Akay’a, ‘Beni tehdit ediyorsunuz’ dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü. Ayrıca Akay’ın bu ilk vukuatı da değil. Daha önce de oğlunun memura rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.”







Arı daha sonra Şerafettin Akay’a ait olduğunu belirtiği birkaç fotoğraf paylaştı.







