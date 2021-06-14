Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya sağlık sistemi eleştirisi /14 Haziran 2021 15:43

AKP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya sağlık sistemi eleştirisi

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Urfa’da sağlığın iyi yönetilmediğini belirterek, “Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım” dedi.

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AKP’li vekil Ahmet Eşref Fakıbaba, şehrindeki sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem etti.

Kendisinin de eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olduğunu hatırlatan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

*Şanlıurfa’da sağlık sisteminin eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olarak Şanlıurfa’da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum.

* Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer Sayın Bakanımızın Şanlıurfa’daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum.


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