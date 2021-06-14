AKP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya sağlık sistemi eleştirisi

AKP’li vekil Ahmet Eşref Fakıbaba, şehrindeki sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem etti.





Kendisinin de eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olduğunu hatırlatan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:





*Şanlıurfa’da sağlık sisteminin eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olarak Şanlıurfa’da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum.





* Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer Sayın Bakanımızın Şanlıurfa’daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum.







