AKP’li vekilden skandal ifadeler: 'Elazığlıların sahibi Allah’tır, Erdoğan’dır'

Elazığlı depremzedelerin sosyal medyada başlattığı kampanya AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ı kızdırdı.





Elazığ depremi ve koronavirüs salgınından mağdur olan vatandaşların başlattığı #SahipsizElazığ hastag’lı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kampanya ile ilgili bir televizyon programında konuşan AKP’li Demirbağ, tepki çeken sözler sarf etti.







SAHİBİ BİZLERİZ

Demirbağ, “Ne sahibi ya? Tabii ki Elazığ’ın da Türkiye’nin de sahibi var. Bal gibi sahibi var; Tayyip Erdoğan var Allah’tan sonra, biz varız… Ne demek ya? Haşa ben utanıyorum, sahip diyerek. Sahibi Allah’tır, Tayyip Erdoğan’dır, devlettir. Devlet adına payımıza düştüğü kadar da az çok bizleriz Elazığ’ın sahibi” ifadelerini kullandı.





KOVİD-19 DEĞİL İHANET-19 VİRÜS VAR

Kampanyayı başlatanlara da çok ağır sözler sarf eden Demirbağ, “‘Elazığ’ın sahibi yok’ diyenlerin sahibi yok. Gitsin kan tahlili yaptırsınlar. Bu kampanyayı başlatanlar bilinçli olarak kalkıp da sırf muhalefet olsun diye bu kampanyayı başlatanlara araştırın kan tahlili yaptırmak lazım bunlara. Kovid-19 değil, ihanet 19 virüsü var bunların kanında” dedi.





Demirbağ’ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Demirbağ: ”Benim ordaki kastım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AKP’ye düşmanlığı olan provokatörlerdir” dedi.





24 Ocak’ta meydana gelen Sivrice merkezli depremde birçok ev yıkılırken 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde evleri zarar gören binlerce Elazığlı da AFAD ve Kızılay’ın çadırlarında kalıyordu.

