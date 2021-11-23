AKP’li vekilden vatandaşa : İki kilo et yerine yarım kilo yeriz

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile başlayan porsiyon küçültme tavsiyelerine bir yenisi daha eklendi. AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yaptığı açıklamada yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara ilginç önerilerde bulundu.





İKİ KİLO DOMATES YERİNE 2 TANE ALIRIZ

Demirbağ, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşa şu tavsiyeyi verdi: “Cumhurbaşkanımıza, devletimize güvensinler, biz Suriye değiliz. Türkiye’yi Amerika’nın talimatıyla Suriye’ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin geleceği bir yer var, kapı var, Türkiye var ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya. Bunlara bu fırsatı vermeyelim. Piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim derim ben.”





UTANÇLARINI YİTİRMİŞLER

AKP’li vekilin sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak “İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü.” diye konuştu.