AKP’li vekilin 'enflasyon' itirafı Erdoğan'ı çok kızdıracak

Hayat pahalılığına ilişkin konuşan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız” dedi.







“BU YANGIN HER YERDE VAR”

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri’nin yerel televizyon kanalında katıldığı Ramazan Sohbetleri programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nergis, hayat pahalılığı konusunda halkın şikayetlerini haklı buldu. “Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız. Etrafımızdakiler, işte kardeşlerimiz, ailemiz, geniş ailemiz… Herkes, onları takip ediyoruz. Onlardan geliyor. Biz de biliyoruz. Biz de bizzat tüketiciyiz İnşallah bunlar aşılacak” dedi.





ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMALI

Asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade eden AKP’li Nergis, “Bu hususta ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım Temmuz- Ağustos gibi bakanımız ve hükumetimizde o yönde bir açıklama yaptı. Sanki Ağustos gibi olabilir” dedi.