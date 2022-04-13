Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekilin 'enflasyon' itirafı Erdoğan'ı çok kızdıracak /13 Nisan 2022 16:40

AKP’li vekilin 'enflasyon' itirafı Erdoğan'ı çok kızdıracak

Hayat pahalılığı artarken halkın alım gücü her geçen gün düşüyor. Hayat pahalılığı konusunda bu kez AKP içinden bir itiraf geldi. AKP’li vekil “yangın” olarak nitelediği hayat pahalılığının her yanı sardığını kaydetti.

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Hayat pahalılığına ilişkin konuşan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız” dedi.

“BU YANGIN HER YERDE VAR”
AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri’nin yerel televizyon kanalında katıldığı Ramazan Sohbetleri programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nergis, hayat pahalılığı konusunda halkın şikayetlerini haklı buldu. “Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız. Etrafımızdakiler, işte kardeşlerimiz, ailemiz, geniş ailemiz… Herkes, onları takip ediyoruz. Onlardan geliyor. Biz de biliyoruz. Biz de bizzat tüketiciyiz İnşallah bunlar aşılacak” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMALI
Asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade eden AKP’li Nergis, “Bu hususta ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım Temmuz- Ağustos gibi bakanımız ve hükumetimizde o yönde bir açıklama yaptı. Sanki Ağustos gibi olabilir” dedi.
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