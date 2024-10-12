Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekilin kardeşinden gazeteciye silahlı saldırı: İki yaralı /12 Ekim 2024 16:36

AKP’li vekilin kardeşinden gazeteciye silahlı saldırı: İki yaralı

AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın Kars’ta yaşayan kardeşi Harun Çalkın, abisi aleyhine haber yaptığı gerekçesi ise bir internet sitesinin yöneticisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda sitenin genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu ile birlikte bir vatandaş yaralandı. Çalkın silahıyla polise teslim oldu.

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14 Mayıs seçimlerinde AKP’den Kars Milletvekili seçilen Adem Çalkın’ın kardeşi Harun Çalkın, Kars Ortakapı Mahallesi’nde Muhammed Halitoğlu isimli vatandaşa silahlı saldırı düzenledi.

Sözcü'de yer alan Altan Sancar'ın haberine göre olay 11 Ekim’de saat 23:00 sularında Kars merkezdeki Ortakapı Mahallesi Gamp Caddesi üzerinde yaşandı.

DÖRT EL ATEŞ ETTİ

12 Ekim’de düğünü olan Muhammed Halitoğlu, düğünü için Ankara’dan Kars’a gitti. Şehir merkezinde arkadaşına ait kafede bulunan Halitoğlu’na yanaşan Çalkın burada en az 4 el ateş açtı.

Açılan ateşte bacağına tek kurşun isabet eden Halitoğlu çevredekilerin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada rastgele açılan ateş nedeni ile aynı bölgede bulunan Hüseyin Altunbey de ayağından yaralandı. Yaralanan Halitoğlu ve Altunbey, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kurşunun kemiği kırması nedeniyle ameliyata alınan Halitoğlu’nun tedavisi devam ediyor.

KURŞUN KEMİĞİNİ KIRDI

Sözcü’ye açıklama yapan Halitopğlu, Çalkın ile aralarındaki gerginliğin nedeninin siyasi olduğunu söyledi. Çalkın’ı siyasi sebeplerle eleştirdiği için saldırıya uğradığını söyleyen Halitoğlu, “Kardeşi bana yaklaşarak ‘Senin burada ne işin var’ dedikten sonra ateş açtı. Manevra yaparak bazı kurşunlardan kurtuldum, ama biri ayağıma saplandı ve kemiği kırdı. Kendisi de daha sonra gidip teslim olmuş. Ama ne yazım ki yerel medya olayı bilmesine rağmen yazmadı. Bugün düğünüm vardı, bunun için geldiğimi biliyorlardı. Bilerek bu saldırı yapıldı. Düğünümüzü de erteledik” dedi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Çalık ise saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Çalkın ile Halitoğlu arasındaki gerilimin ise Kars'ın Sesi isimli internet gazetesinde Adem Çalkın aleyhine yapılan haberler olduğu öğrenildi. Çalkın polise verdiği ifadesinde genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu’nun kendisine ve ailesine hakaret ettiğini söyledi.

Konuya ilişkin görüşlerini sorduğumuz AKP’li Adem Çalkın ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

VEKİL AĞABEY ZİYARETTE

Kardeşinin düzenlediği saldırı sonrası kentte bulunan Adem Çalkın ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraber esnaf ziyareti yaptı. Çalkın daha sonra da belediye ve valiliği ziyaret etti.
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