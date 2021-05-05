Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekilin yalanı ortaya çıktı: Afganistan’daki bozuk yolu Türkiye’de gibi gösterdi /05 Mayıs 2021 13:30

AKP’li vekilin yalanı ortaya çıktı: Afganistan’daki bozuk yolu Türkiye’de gibi gösterdi

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekinci'nin 'Teşekkürler RTE' notuyla paylaştığı yol fotoğrafının Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı. AKP’li vekillerden Semiha Ekinci, Afganistan’daki Kabil-Kandehar yolu ile AKP döneminde yapılan bir otoban fotoğrafını yan yana koyarak, “20 yıl önce Türkiye / 20 yıl sonra Türkiye. Teşekkürler Erdoğan” şeklinde paylaştım yaptı.

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AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Twitter’da kendi partisinin iktidarını övmek amacıyla yaptığı paylaşımda gülünç duruma düştü.

Sosyal medyadaki #20liyaslarchallenge akımına dahil olarak birbirinden farklı iki otoyol görselini yan yana koyan Ekinci, “20 yıl önce Türkiye / 20 yıl sonra Türkiye. Teşekkürler Erdoğan” notuyla bir paylaşımda bulundu.


Ekinci böylece, bozuk yol fotoğrafının yanına koyduğu otoban fotoğrafıyla kendi partisinin iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan’a övgüde bulunmak istedi.

Ancak Ekinci’nin koyduğu bozuk yol fotoğrafı Türkiye’ye değil, Afganistan’a aitti.

YouTube’da yapılan aramalarla söz konusu yolun Kabil-Kandehar yolu olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Üstelik yolun görüntüsü de 20 yıl öncesinden değil. Afganistan’da yayın yapan Ariana News’in yolun durumuyla ilgili bir video haberi 23 Ocak 2020’de YouTube’a yüklediği görülüyor.
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