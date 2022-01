'AKP’li vekiller Erdoğan’dan kurtulmak için Bahçeli’yi bekliyor'

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Zeit’da ekonomik krizle giderek yükselen hayat pahalılığının Türkiye’de halkın yaşamını nasıl zorlaştırdığını ele alan bir haber analiz yayınlandı.



Marion Sendker imzalı makalede süpermarkette normal bir alışverişin Türkiye’de birçokları için artık bir lüks haline geldiği belirtildi.



Haber analizde özetle şu hususlara yer verildi:



TÜRKLER BORÇ BATAĞINDA; ET VE YAĞ BİLE ZENGİNLİK SEMBOLÜ OLDU



“Türkiye’de fiyatlar neredeyse her gün artıyor. Et veya yağ gibi yiyecekler artık zenginlik sembolü oldu. Enflasyon bir yıl içinde resmi olarak yüzde 36’ya yükseldi. Bağımsız enstitüler yüzde 50’den fazla olduğunu belirtiyor. Negatif eğilimi döndürme girişimleri şimdiye kadar başarısız oldu. Dünyanın dört bir yanındaki ekonomistler enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarını savunurken, Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan para arzını arttırarak insanları satın almaya teşvik etmek için sürekli olarak düşük faiz oranları ve ucuz krediye dayanan bir kumar oynuyor.”



“Pek çok Türk uzun süredir borç batağında. Bazıları paradan tasarruf etmek için evlerini gerektiği gibi ısıtmıyor. Diğerleri ilaç kullanmaktan kaçınıyor. İlaçlar zaten kıtlaştı çünkü istikrarsız döviz kuru nedeniyle ithalat azaldı. Bu arada Erdoğan, artan ihracat yoluyla ekonomik bir mucize umuyor. Asgari ücreti yaklaşık yüzde 50 artırma kararı, cüzdana daha fazla para getiriyor, ancak bu enflasyonu da artırıyor.



FAKİR VE DİNDAR AKP SEÇMENİ DE PARTİSİNE SIRTINI DÖNDÜ



Fiyatlardaki yüksek artışlar Erdoğan’ın popülaritesini doğrudan etkiliyor. Hükümet yanlısı araştırma şirketleri bile, Erdoğan’ın görev onayını yüzde 30 civarında buluyor. Yirmi yıllık iktidarında hiç bu kadar kötü görünmemişti. Çoğunluğu fakir ve dindarlardan oluşan düzenli seçmenleri bile sırtlarını dönüyor. Çünkü özellikle onun ekonomik politikalarından zarar görüyorlar. Erdoğan ve en yakın çevresi için bu kriz, siyasi beka ile ilgili.



Döviz çöküşünü durdurmak için yurt dışından taze paraya ihtiyacı var. Katar Erdoğan’a 10 milyar dolar verdi. Şubat ayında Suudi Arabistan ile görüşecek; AKP milletvekilleri, Avrupalı ??yatırımcılarla da müzakereler olduğunu söylüyor.



DEVLETİN KASASI BOŞALDI; BAHÇELİ İÇİN DAHA AVANTAJLI OLABİLİR



Ancak Erdoğan’ın pozisyonu zayıf çünkü sunacağı çok az şey var. Devletin kasası boşaltıldı. Herkes erken seçimden bahsediyor. Muhalefet bunu talep ediyor, ancak parlamentoda bunu zorlayamayacak kadar zayıf.



Bunu ancak bir kişi değiştirebilir: Şu anda Erdoğan’ın AKP’siyle ittifak halinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP hükümete bakan vermeyerek hiçbir zaman gerçek bir koalisyona girmedi, bu nedenle kaybedecek çok az şeyi var.





Bahçeli için ayrılık avantajlı olabilir. MHP Erdoğan ile ittifaka girerek buna şiddetle karşı çıkan birçok üye ve seçmenini kaybetti. Anketlerde MHP şu anda sadece yüzde altı civarında. Yeni bir ittifak değişikliği, bu kişileri partiye geri döndürebilir.



Erdoğan kendi partisi içinde de desteğini kaybetti. Pek çok AKP milletvekili ondan kurtulmak için doğru zamanı bekliyor. O an MHP’nin hükümetten ayrıldığı an olabilir.”