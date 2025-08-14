Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Yazıcı’dan Mücahit Birinci’ye: iktidar adına güç kullanan, alçaktır, şerefsizdir /14 Ağustos 2025 16:58

AKP’li Yazıcı’dan Mücahit Birinci’ye: iktidar adına güç kullanan, alçaktır, şerefsizdir

Özel'in iddilarının ardından konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir. AK Parti buna müsade etmez. Asıl olan ahlak ve adalettir" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mücahit Birinci hakkındaki açıklamalarının ardından, “Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir” yorumunda bulundu.

2 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’nin yanına giderek kendi hazırladığı ifadeyi imzalamasını ve ardından 2 milyon dolar vermesini istediğini söyledi.

‘BUNU İMZALAYACAKSIN…’

Özel’in aktardıklarına göre Birinci, Kapkiye, ‘Bunu imzalayacaksın 2 milyon dolar vereceksin ve buradan tıpış tıpış gideceksin’ dediğini söyledi.
“Kim iktidar adına güç kullanıyorsa alçaktır, şerefsizdir”

‘ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR’

Özel’in bu açıklamalarının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir. AK Parti buna müsade etmez. Asıl olan ahlak ve adalettir” açıklamasını yaptı.
