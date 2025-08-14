AKP’li Yazıcı’dan Mücahit Birinci’ye: iktidar adına güç kullanan, alçaktır, şerefsizdir





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mücahit Birinci hakkındaki açıklamalarının ardından, “Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir” yorumunda bulundu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’nin yanına giderek kendi hazırladığı ifadeyi imzalamasını ve ardından 2 milyon dolar vermesini istediğini söyledi.Özel’in aktardıklarına göre Birinci, Kapkiye, ‘Bunu imzalayacaksın 2 milyon dolar vereceksin ve buradan tıpış tıpış gideceksin’ dediğini söyledi.“Kim iktidar adına güç kullanıyorsa alçaktır, şerefsizdir”Özel’in bu açıklamalarının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir. AK Parti buna müsade etmez. Asıl olan ahlak ve adalettir” açıklamasını yaptı.