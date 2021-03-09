AKP’li Yeliz’den beyin yakan ‘Rasim Öztekin’ paylaşımı







“Kalpten öldü,

Kanserden öldü,

Beyin kanamasından öldü,

der dururlar…

Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi!

#RasimÖztekin

Aileye Sabır dilerim…”





BEYİN YAKAN AÇIKLAMALARLA TANINIYOR?







'Recep Tayyip Erdoğan'ın şoförü' kadrosundan milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, Kamuoyu'nu şoke eden düşük IQ'lu açıklamalarıyla tanınıyor.





“Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump'a New York'ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı”





- Horolop Şorolop

- Recep Tayyip Erdoğanı 1970'lerden beri tanırım, pek çok kez kız istemeye gitmiştir.

- 100 senedir bir dikiş makinası bile yapamadık, gavurun makinası olmasa sokaklarda çıplak gezecektik.





















Ahmet Hamdi Çamlı’nın "kaybolmuş" dediği tarihi çeşmeyi babası söktürüp yerine apartman dikmiş









Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘kaybolmuş’ dediği tarihi çeşmeyi babası söktürüp yerine apartman dikmiş

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘kaybolmuştu, yeniden yaptırdık, kitabesine de hayır olsun diye babamızın ismini yazdırdık’ savunması yaptığı tarihi çeşmenin, Çamlı’nın babası tarafından yok edildiği, yerine apartman dikildiği ortaya çıktı.

Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘kaybolmuş’ dediği tarihi çeşmeyi babası söktürüp yerine apartman dikmiş



‘Yeliz’ lakaplı AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yeniden yaptırırken kitabesine babasının ismini yazdırdığı tarihi çeşme ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Çamlı’nın “Kaybolmuş çeşmeyi yeniden ihya ettik” açıklamasına yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Çamlı’nın babasının çeşmeyi söktürüp yerine apartman diktiğini açıkladı.



AKP’li Çamlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı mahir Polat’ın tarihi Vezir Çeşmesi ile ilgili yaptığı açıklamaya, “İBB Gn sekreteri olmuşsun ama memuriyetini siyasi çamuriyete alet ediyorsun. Yazık. İBB kimlere kalmış.Kanuna nizama usule aykırı hiç bir şey yokken, başkanının musluk açılışı yaptığı bir devirde, kaybolmuş koskoca bir çeşme ihya edilmiş, teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun” diye yanıt vermişti.



Çamlı, çeşmenin kaybolduğunu öne sürerken kendisinin ise tarihe sahip çıkarak yeniden yaptırdığını öne sürmüştü.



Çamlı’nın iddialarına yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, çeşmeyi ortadan kaybedenin Çamlı’nın babası olduğunu açıkladı.

detay





AKP'li Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı



Polat, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “1978’de arsası ile satın alıp 1980 yılında sapasağlam ayakta iken ailenizin söküp yerine aile apartmanı yaptığı Sultan 1. Mahmud’un vakıf çeşmesinin, yerinde binanız olduğu için cami duvarına, kitabesini değiştirerek yaptırdığınız taklidi için çok teşekkür ederim” dedi. Polat, mesajında ilgili belge ve fotoğrafları da paylaştı.







Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin’in vefatıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan AKP’li Çamlı’nın şöyle yazdı: