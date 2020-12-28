AKP’li Yeliz için Berat Albayrak’a sahte diploma uyarısı!

Wikileaks’ın yayınladığı belgelerde 17 Nisan 2011 yılında Berat Albayrak’a Amerika’dan bir mail gönderen Halil İbrahim Danışmaz, AKP İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olarak gösterilen Ahmet Hamdi Çamlı ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Borç batağında yüzen Ahmet Hamdi Çamlı’nın evine gelen icra memurlarını balkondan atmaya kalktığını belirten Danışmaz, Çamlı’nın daha sonra 4-5 villa sahibi olduğunu bilgisini veriyor. Ayrıca Çamlı’nın lise öğrencisi bir çocuğa çarparak ölümüne neden olduğunu Berat Albayrak’a mailde anlatan Danışmaz, Hürriyet gazetesinin Çamlı’yı manşete taşımasından işkillendiğini ve daha sonra Çamlı sebebiyle AKP’nin zarar göreceği uyarasında bulunuyor.

Wikileaks tarafından yayınlanan belgede Halil İbrahim Danışmaz’ın Berat Albayrak’a gönderdiği mailde Çamlı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:





‘‘Kardeşim tereciye tere satacak değilim, ama bu gördüğüm haber beni işkillendirdi. Muhtemelen sen biliyorsundur ama bu adam; liseyi bile parayla dışarıdan bitirmiş (üniversite olayı külliyen yalan). 4-5 sene önce evine gelen icra memurlarını evinin balkonundan atmaya çalışmış şimdi 4-5 villası varmış, yine 1-2 sene önce liseli bir çocuğa çarpmış ve ölümüne neden olmuş. 1 hafta yatıp çıkmış ve mahalle kahvesinde (İpneye bir koydum 9 metre havalandı p….zevnk) diye geyikliyormuş. Namaz niyaz olayı da bitmiş (kaynak: birisi vasıtasıyla karısı). Kahveden çıkmıyormuş kabadayı / mafya ayaklarıyla takılıyormuş.





Onca adam varken hürriyetin bu adamı manşete çekmesi hiç hayra alamet değil. İleri de bu adam üzerinden bizi kaşıyacaklar demektir.





Ve adamın oturduğu Fatih’te insanlar HAS Parti’ye doğru kaymaya başlamış…suprizlere açık olmalıymışız:(





Haftasonu moralini bozdum ama sana söylemeden geçemedim. Muhabbetle…Halil…’’













AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Albayrak’ın sağ kolu olarak nitelenen Turkish Heritage Vakfı eski Başkanı Halil İbrahim Danışmaz’ın Amerika’da faaliyet gösteren kişi ve kurumları fişleyerek Türkiye’ye ‘düzenli bilgi gönderdiği’ ortaya çıkmıştı. Vakfın internet sayfasına göre en büyük destekçileri THY, Emlak Konut, Kalyon Holding olduğu belirtilmişti.





DARPHANE’NİN İHALESİNİ ALMIŞTI





FBI’ın, Berat Albayrak’a bilgi veren Halil İbrahim Danışmaz’ı Türkiye için ajanlık yaptığı suçlamasıyla sorguya çektiği ortaya çıkmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi isimli şirket kuran Halil İbrahim Danışmaz, Berat Albayrak’ın görevde olduğu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane’nin sigara ve içki bandrollerinin basım yetkisini de Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan düzenlenen bir ihaleyle almıştı.