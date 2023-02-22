Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li yönetici sağlam villasında AFAD çadırı kurdu /22 Şubat 2023 12:32

AKP’li yönetici sağlam villasında AFAD çadırı kurdu

Şanlıurfa’da AKP Karaköprü ilçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Kaya, depremde zarar görmeyen villasının bahçesine AFAD çadırı kurdu.

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7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra birçok depremzede çadırsız bırakıldı. 6,4 büyüklüğündeki Hatay depreminden sonra insanların çadır bulamadığı için soğuktan korunmak amacıyla hasarlı evlerine girmek zorunda kaldığı belirtilmişti. Birçok kişi hala kendisine çadır ulaştırılmadığını söylüyor.

Şanlıurfa’da villa bahçesinde kurulu çadırın fotoğrafını da paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter’dan şunları yazdı: “Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın! Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor. AKP’li Yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hala deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz?”

AKP’li Kaya, çadırı Adıyaman’dan getirilen bir engelli için villasında kurduğunu öne sürdü
Ancak durumu sosyal medyaya yansıyınca AFAD çadırı söküp götürdü.


AKP'li Sertaç Kaya. (Twitter)
AKP’li Sertaç Kaya. (Twitter)
Ancak durumu sosyal medyaya yansıyınca AFAD çadırı söküp götürdü.



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