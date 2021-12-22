Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li yöneticiden esnafa çok ağır küfür /22 Aralık 2021 14:33

AKP’li yöneticiden esnafa çok ağır küfür

AKP'li yönetici, ekonomik kriz ve zam tartışmaları üzerinden esnafa çok ağır küfür etti. Edilen ağır küfrü ortaya çıkaran isim CHP'li vekil Ali Mahir Başarır oldu. Başarır, hakaret içeren göselleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada’nın esnafa sosyal medya üzerinden ağır şekilde küfür ettiği paylaşımı ortaya çıktı.

FACEBOOK’TAN PAYLAŞMIŞ

Olayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır  Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma ortaya çıkardı. Buna göre AKP’li Ünal Ada, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dolar kurunun düşmesi sonrası esnaftan ürünlerde indirim yapmasını isterken “İndirim etmezsen tam bir süzme o. ç....sun” ifadelerini kullanıyor.



TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’li yönetici Ada’nın fotoğraflarını da eklediği paylaşımında tepkisini şu ifadelerle gösterdi: “Bakan Nureddin Nebati’nin “sosyal medya kullanmayın. Bunlarla ilgili adımlar atılması lazım.” dediği dakikalarda;  AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada sosyal medya üzerinden bu ülkenin esnafına alenen küfür ediyordu!  Bunların vatandaşa bakışı bu işte! Yazıklar olsun!”
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