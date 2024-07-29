AKP’liler, belediyeyi enkaza çevirmiş! 94 bankamatik personeli, sıfırlanmış kasa

Sözcü'den Evren Demirbaş'ın haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde Mardin’in Artuklu belediyesi AKP’nin adayı Mehmet Tatlıdede yüzde 33,49, DEM Parti adayı Mehmet Ali Amak ise yüzde 43,00 oy almış ve belediye AKP’den DEM Parti’ye geçmişti.



Belediyenin AKP’den DEM Parti’ye geçmesinin ardından DEM’li Eş Başkan Mehmet Ali Amak, AKP’li yönetim döneminde yapılan usulsüzlükleri açıkladı.



DEM’li başkan Amak, belediyede aralarında AKP Mardin eski il başkanı Vahap Alma’nın kardeşi, yeğeni ve birçok AKP’li yönetici yakınının da bulunduğu 94 bankamatik personeli tespit ettiklerini açıkladı.



AKP İL BAŞKANININ KARDEŞİ VE YEĞENİ BANKAMATİK PERSONELİ YAPILMIŞ



Belediyeyi devralmalarının sonrasında yaptıkları çalışmada belediyede birçok usulsüzlük tespit ettiklerini belirten Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, şöyle konuştu:



-Bölgenin ekonomik olarak en iyi belediyesi olmasına rağmen maalesef önceki AKP’li yönetim kayyumdan beter etmişler, belediyeyi resmen talan etmişler. Belediyenin bütçesinden seçim çalışmalarını yürütmüşler.



-AKP il başkanının yakınından tutun da partinin çaycısına kadar belediyeden maaş verilmiş. Belediye, önceki AKP’li başkan Mehmet Tatlıdede’nin şirketi haline dönüştürülmüş. Belediyede tespit ettiğimiz bankamatik personeli 94 kişiydi. Bu personeller belediye başkanının yakınları, AKP’li meclis üyelerinin kızları, eşleri.



-Bunların dışında AKP Mardin eski il başkanı Vahap Alma’nın kardeşi, yeğeni, il başkan yardımcısının kardeşi, yeğeni.



-Bu kişilerin arasında bekar olanlar 28 bin 900 TL, evli olanlar ise yaklaşık 32 bin TL maaş alıyorlardı.



-Biz göreve geldiğimizde bu kişiler istifa ettiler. Geri kalan personele ‘gerçekten isteyen devam etsin’ dedik.



-Bunlardan 30’unun çıkışı yapıldı ama inanın radikal yaklaşsak 100’den fazla bankamatik personeli çıkar.



-Biz bu kişileri belediyede çalıştırıyoruz tabi bunu yaparken de ciddi bir dirençle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü geçmişten gelen bir alışkanlık var, sahaya çıkarttığımızda iş yaptırmakta zorluk çekiyoruz. Ama bu sorunu yakın bir zamanda çözeceğiz” diye konuştu.



170 MİLYON BORÇ



Belediyenin mali durumuna da değinen Amak, “Belediyenin şu anki toplam borcu 170 milyon; 100 milyonu İller Bankasından çekilmiş olan kredi, onun dışında da 70 milyon piyasa borcu var. Seçim öncesi çok fazla naylon fatura girişi yapılmış ama hepsinin ödemesi yapılmış, bu faturaların tespitini yapıyoruz. Kayyumun yönettiği Kızıltepe ilçesinde geçmişten gelen milyonlarca borç varken şu anda 100 milyona düşmüş bir borç var. İlçe belediyelerinde 80-90 milyon TL borç varken, bölgenin mali anlamda en güçlü olan belediyenin 170 milyon borcu olup kasası ise sıfırlanmış” ifadelerini kullandı.