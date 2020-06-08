AKP’liler de ‘Böyle gitmez’ diyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiği günden bu yana tartışma konusu. En son Cumhurbaşkanlığından Meclis’e gönderilen 3 milletvekili hakkındaki kesinleşmiş yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmesi yazılarında atanmış bir bürokrat olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imzasının olması tartışmaya neden oldu. Ancak yeni sistemde seçilmişlerin etkisinin azaldığı, atanmışların güçlendiği yönündeki tepkiler sadece muhalefet tarafından da dile getirilmiyor. Öyle ki Meclis’in itibarının her geçen gün eridiğini, yeni sistemin başta Cumhurbaşkanlığında olmak üzere çok güçlü bir bürokrasi kadrosu oluşturduğunu söyleyen çok sayıda AKP’li milletvekili de bulunuyor.







‘Amaç, yeni kurulan partilerin önünü kesmek’





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partisi’ni terör ile ilişkilendirip Meclis’te yer bulmak için milletvekili transferi yapmalarının önlenmesi adına “âcil” yasal değişiklik yapılması çağrısı tartışılıyor. Bahçeli’nin bu çağrısının ardından AKP hukuki çalışma başlatılacağını açıkladı, ancak çalışma hem iktidar hem de muhalefet cephesinde eleştirilere yol açtı. İktidar cephesinde çok net “Siyasî ahlâk yasayla düzenlenmez” diyen siyasetçiler oldu. Muhalefet partileri de meselenin siyasi ahlakla ilgili olmadığını, amacın siyaseti dizayn etmek, yeni partilerin önünü kesmek olduğunu söylüyor. MHP’de ise konunun bu şekilde tartışılması rahatsızlığa sebep oluyor.





Sistem değişmeden sorun çözülmez





İktidar kulislerinde sık sık siyasetçilerin telefonuna çıkmayan genel müdür ya da vali örnekleri anlatılıyor. AKP’li bir siyasetçi “dahası da var” diyerek anlatıyor: “Bakanın lâfını geçiremediği genel müdürler var. ‘Onu da cumhurbaşkanı atadı beni de cumhurbaşkanı atadı’ diyor. Olacak iş mi? Devlette aşağıdan yukarı bir yapılanma, bir kamu disiplini vardır ve bağlı olduğun bir amir olur. Bu böyle gitmez, süratle tamir edilmesi lazım…” Sıkça konuşulan bu soruna sistem değişmeden nasıl çözüm bulunacağını ise kimse bilmiyor.