AKP’liler itiraz etti, Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklar sonuçlara işlenmiyor!

Türkiye tarihinin en kritik seçimine gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’liler Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklar için itirazda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı itirazlar nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklarda yeniden sayım yapıldığını bundan dolayı sonuçların verilere yansımadığını söyledi.





Fatih Altaylı’nın tweeti şöyle:





“Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var.”