Samanyolu Haber /Gündem / AKP’liler kamu bankalarının kârını bitirdi /01 Mayıs 2021 15:52

AKP’liler kamu bankalarının kârını bitirdi

Yönetim kurullarında AKP’li bürokrat ve siyasetçilerin yer aldığı kamu bankalarının kârları çakıldı. 2021 yılının ilk üç aylık döneminde Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank net kârı yüzde 63,8 oranında düştü. Bankaların kârı 4,4 milyar TL’den 1,6 milyar TL’ye geriledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörü kârını açıkladı. Bankacılık sektörünün kârı yüzde 4,3’lük artışla 16 milyar TL’ye yükselirken, kamu bankalarının kârındaki sert düşüş dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan da maaş alan bürokrat, eski bakan ve milletvekillerinin yönetim kurulu üyesi olarak maaş aldığı kamu bankalarının kârlılığı bir yılda 2,8 milyar lira azaldı.

DOLAR CİSİNDEN KÂR ERİDİ
Kamu mevduat bankalarının net kârı dolar bazında da geriledi. Kârlılık yüzde 71,4’lük düşüşle 674 milyon dolardan 193 milyon dolara geriledi. Kamu mevduat bankaları grubunda net faiz geliri 18 milyar TL’den 8 milyar TL’ye geriledi.

ÖZEL BANKALARIN KÂRI ARTTI
Kamu bankalarının genelindeki net kâr ise bu dönemde yüzde 38,5’lik düşüşle 5,9 milyar TL’den 3,6 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde net kâr yerli özel bankalarda yüzde 26,7 artışla 4,8 milyar TL’den 6,1 milyar TL’ye yabancı özel bankalarda yüzde 26,1 artışla 4,6 milyar TL’den 6,3 milyar TL’ye yükseldi.
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