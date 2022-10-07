Samanyolu Haber /Gündem / AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu /07 Ekim 2022 18:14

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

Kayseri’de Valilik tarafından gerçekleştirilen toplantıda skandal anlar yaşandı. Bir vatandaşın derdini anlattığı sırada mikrofonunu açık unutan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye dönerek, “He de geç gitsin” ifadelerini kullandı.

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

Kayseri turizminin gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı “Turizm Değerlendirme Toplantısı” Kayseri Valiliği'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AKP Kayseri Yıldız,, Hülya Nergis, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney katıldı.

MİKROFONU AÇIK UNUTAN AKP'Lİ BAŞKANDAN SKANDAL SÖZLER
Toplantıda protokol konuşmalarının ardından geçilen soru-cevap kısmında skandal bir anlar yaşandı.

Uzun yıllardır turizm işletmecisi olduğunu söyleyen bir kadın AKP'li Özhaseki ve AKP'li Belediye Başkanı Büyükkılıç'a “Geçen sezon özellikle sıkıntıda kaldığımız bir onu var. Hacılar yolu istikametinde bir hava akımı nedeniyle yol kapanıyor ve ister istemez gelen ve dönüş yapan misafirler yolu kullanamıyor ve mağdur oluyorlar. Bu da bizi üzüyor ve elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Bununla ilgili ne yapılabilir nasıl bir çözüm üretilebilir?” diye sordu.

Bu esnada mikrofonların açık olduğu unutuldu. AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek, “Hamdi ‘yok’ dedi" ifadelerini kullandı. Özhaseki Büyükkılıç'ı "Bir şey söyleme" ifadeleriyle uyarırken Büyükkılıç "He de geç gitsin” ifadelerini kullandı.

AKP'li Büyükkılıç'ın konuşması ise kameralar tarafından an be an kaydedildi.


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