Samanyolu Haber /Gündem / AKP’liler sucuk mangal keyfi yaptı, sosyal medya yıkıldı: 'Aç halkın tok vekilleri' /22 Eylül 2024 10:00

AKP’liler sucuk mangal keyfi yaptı, sosyal medya yıkıldı: 'Aç halkın tok vekilleri'

AKP’nin Kayseri’de düzenlediği programda yapılan sucuk mangal keyfi, sosyal medyada adeta infial yarattı. Vatandaşların zor ekonomik şartlar altında geçim mücadelesi verdiği bir dönemde, iktidar temsilcilerinin lüks içinde mangal yapması büyük tepki çekti.

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Kayseri’de AKP’nin düzenlediği programda yapılan sucuk mangal keyfi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin açılış töreni sırasında AKP yetkililerinin sucuk pişirmesi, vatandaşlar ve muhalefet partileri tarafından eleştirildi. 

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Kayseri halkı sucuğa pastırmaya hasret, iktidar zevki sefa peşinde…” diyerek hükümeti eleştirirken, bazı vatandaşlar Tevfik Fikret’in “Yiyin efendiler yiyin” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem bakanlar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gibi önemli isimler katıldı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise etkinliği savunarak, “Kayseri Sucuğu’nun keyfini hemşehrilerimize ikram ettik” dedi. Ancak bu açıklamalar tepkileri dindirmeye yetmedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok kullanıcı, yaşananları “aç halkın tok vekilleri” olarak tanımladı ve ekonomik sıkıntılar yaşanırken böyle bir görüntünün paylaşılmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.
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