Samanyolu Haber /Gündem / AKP’lilerden çocuk istismarına af talebi /05 Aralık 2020 11:11

AKP’lilerden çocuk istismarına af talebi

AKP Milletvekili Gülaçar, yargı reformu konusunda milletvekillerinin görüşlerini alan Adalet Bakanı Gül’den, ‘çocuk istismarcıları için düzenleme’ talebinde bulundu. Kamuoyunda böyle bir beklenti olduğunu öne süren AKP’li Gülaçar’a muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘reform’ söyleminin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM’de ‘yargı reformu’ turuna çıktı. Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Adalet Komisyonu toplantılarına katılarak milletvekillerinin önerilerini dinledi.

Muhalefet milletvekilleri, özellikle düşünce suçlarına dönük düzenleme talebinde bulunurken AKP milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise ‘çocuklarla evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesini’ istedi. Bakan Gül’e talebin nedenlerini anlatan Gülaçar, kamuoyunda böyle bir beklenti olduğunu öne sürdü. AKP’li Gülaçar, “Kamuoyunun bizden beklentisi olarak genç yaşta evlilik yapanların artık sorunlarının bitirilmesi noktasında, özellikle sayın bakanımızdan istirhamımız bu konunun gündeme getirilip bu işin de çözülmesidir çünkü çok fazla mağdur aile söz konusu” dedi.


ÇOCUĞUN NİTELİKLİ İSTİSMARI!

AKP’li Gülaçar’ın, kamuoyunda böyle bir beklenti olduğunu öne sürmesine CHP’li Alpay Antmen tepki gösterdi. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Antmen, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Çocuk gelin olmaz, çocuğun nitelikli cinsel istismarı olur. Kimse çocukları ve evlilik müessesini yan yana getirmeyi aklından geçirmesin” diye konuştu.

Böyle bir öneriyi AKP’nin sık sık gündeme getirdiğini vurgulayan Antmen, “Daha önce AKP’li kadın milletvekilleri de bu konuya karşı çıktı. Bu düzenlemeye cesaret edemeyeceğini düşünüyoruz. Eğer bunu düşünürlerse siyaset üstü olarak mücadelemizi ederiz” ifadelerini kullandı.

SORUN UYGULAYICILAR

Yargıda olması gereken reformu da anlatan Antmen, “Parlamenter demokratik sisteme geçilmesi, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) siyasetin devre dışı kalması ve bağımsız hale gelmesi yeterlidir. Aslında yargının en büyük sorunu, mevzuat değil uygulayıcılardır. Zihniyet değişmeli, hâkimler mesleğe alınırken yapılan mülakatlar, kamera kaydıyla yapılmalıdır” diye kaydetti.

HDP DE KARŞI ÇIKTI

HDP Milletvekili Erdal Aydemir de çocuk istismarcılarının tahliye edilmesine karşı çıktı. TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Aydemir, “Böyle bir düzenlemenin kabulü mümkün değil. Herhangi bir konuda, AKP tarafından bir reform hazırlığından bahsediliyorsa bilin ki eski düzenleme daha iyidir. Kurumların demokratikleşmesi, hukukileşmesi anlamında herhangi bir çalışması olmadı. Bunun yerine çocuk istismarcılarını tahliye etmek istiyorlar” ded

Tepkiler üzerine geri çekildi

AKP’nin çocuk istismarcılarına af hazırlığı, son dönemde sık sık gündeme geldi. Bu yılbaşında yeniden gündeme getirilen ve yargı reformu öncesinde ‘beklemeye alınan’ son tekliften tamamen vazgeçilmediği öğrenildi.
AKP’nin son taslak düzenlemesine göre, istismara maruz bırakılan çocuğun 14 yaşını tamamlaması durumunda, istismarcı kişi o çocukla evlenirse ceza ertelenecek. Düzenlemeyle ayrıca cezanın, evliliğin beş yıl içinde son bulması durumunda yeniden uygulanması hüküm altına alınacak.
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