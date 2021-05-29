AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Sedat Peker ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Peker’in iddialarında adı geçen isimlerin itiraflarıyla ortalığa saçılan konularla ilgili TBMM kürsüsünde AKP sıralarına sert sözlerle yüklendi. Kaya’nın sözleri sosyal medyada viral oldu. Hüda Kaya’nın AKP sıralarına seslenerek kullandığı ifadeler şöyle:





‘HERHÂLDE İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR DİYORUM’





“Toplumun içinde karşılaştığımız gerçeklerin içinden çıkıyoruz, Meclis’e geliyorum diyorum ki bu kadar kirli, bu kadar derin, bu kadar çirkin ifşalardan sonra herhâlde bu hafta hiçbirisi konuşamaz, insan içine çıkamazlar diyorum. Ama bir geliyoruz ki maşallah, dünyayı da siz kurtarmışsınız, Türkiye’ye de çağ atlatmışsınız.”