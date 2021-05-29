Samanyolu Haber /Gündem / AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki ! /29 Mayıs 2021 15:43

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın TBMM kürsüsünden AKP sıralarına seslendiği konuşması sosyal medyada gündem oldu: “Diyorum ki bu kadar kirli, bu kadar derin, bu kadar çirkin ifşalardan sonra herhâlde bu hafta hiçbirisi konuşamaz, insan içine çıkamaz. Ama bir geliyoruz ki maşallah, dünyayı da siz kurtarmışsınız, Türkiye'ye de çağ atlatmışsınız.”

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Sedat Peker ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Peker’in iddialarında adı geçen isimlerin itiraflarıyla ortalığa saçılan konularla ilgili TBMM kürsüsünde AKP sıralarına sert sözlerle yüklendi. Kaya’nın sözleri sosyal medyada viral oldu. Hüda Kaya’nın AKP sıralarına seslenerek kullandığı ifadeler şöyle:

‘HERHÂLDE İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR DİYORUM’

“Toplumun içinde karşılaştığımız gerçeklerin içinden çıkıyoruz, Meclis’e geliyorum diyorum ki bu kadar kirli, bu kadar derin, bu kadar çirkin ifşalardan sonra herhâlde bu hafta hiçbirisi konuşamaz, insan içine çıkamazlar diyorum. Ama bir geliyoruz ki maşallah, dünyayı da siz kurtarmışsınız, Türkiye’ye de çağ atlatmışsınız.”



NASIL BİR İNSANLIK ŞAŞIRIYORUM’ 

“Türkiye’de haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik kalmamış. Türkiye’de işsizlik yok, yoksulluk yok, yalan yok, iftira yok, özgürlük sorunu yok. Hapishanelerde insanlar kırım kırım kırılmıyor, hasta mahpuslar adım atamıyor sürüm sürüm süründürülmüyor. Tertemiz bir Türkiye tablosu çiziyorsunuz. Nasıl bir utanma, nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlık hâlâ şaşırıyorum, şaşırdığıma da şaşırıyorum. Sizlerin ortaya koyduğu bu pratikleriniz, konuşmalarınız, duruşlarınız sebebiyle.”
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